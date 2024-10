Drohung sorgt für Polizeieinsatz am Klagenfurter Hauptbahnhof

Am Mittwochabend kam es zu einem Polizeieinsatz am Klagenfurter Bahnhof.

Am heutigen Mittwochabend kam es zu einem Polizeieinsatz am Klagenfurter Hauptbahnhof. „Bitte verlassen sie das Gebäude“, so die Anweisung. „Aufgrund einer behördlichen Sperre sind keine Fahrten möglich“, informieren auch die ÖBB. Auf Anfrage von 5 Minuten heißt es von der Pressestelle, dass es aufgrund einer Drohung zu dem Einsatz kam. „Es wurden keine gefährlichen Gegenstände gefunden“, so ein Pressesprecher. Der Einsatz konnte wieder beendet werden.

©ME Media Polizeieinsatz am Klagenfurter Hauptbahnhof aufgrund einer Drohung.

Bombendrohungen bei mehreren Bahnhöfen

Am Montag musste der Grazer Hauptbahnhof wegen einer Bombendrohung evakuiert werden. Mehr dazu hier: Großeinsatz in Graz: Bombendrohung kam per Mail direkt an die Polizei. Und gestern gab es einen ähnlichen Einsatz in Linz: Bombendrohung am Linzer Hauptbahnhof: Tausende Menschen evakuiert. Heute folgte der Salzburger Hauptbahnhof, der am Mittwoch wegen einer Bombendrohung evakuiert werden musste.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.10.2024 um 23:10 Uhr aktualisiert