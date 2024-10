Große Suchaktion in Tirol: Kletterer verloren Orientierung

Am 2. Oktober 2024 wurden in der Früh bei der Landesleitstelle Tirol drei Personen im Bereich Wilder Kaiser – Predigtstuhl als vermisst gemeldet. Daraufhin starteten Einsatzkräfte der Alpinpolizei und Bergrettung mit Unterstützung der Flugpolizei eine großangelegte Suchaktion. Die Suche nach den drei Vermissten, zwei mexikanischen Staatsangehörigen (36-jährige Frau und 46-jähriger Mann) sowie einer 36 Jahre alten Kolumbianerin, gestaltete sich aufgrund der schlechten Witterung als schwierig.

Von Gruppe entfernt

Alle drei Personen waren am Vortag gegen 5.30 Uhr mit sechs weiteren Gruppenmitgliedern vom Stripsenjochhaus zum Einstieg der Kletterroute Predigtstuhl Nordkante (4+ UIAA) aufgebrochen. Lediglich die drei Gesuchten stiegen schließlich tatsächlich in diese Kletterroute ein. Die Dreierseilschaft verlor schließlich in der Dunkelheit die Orientierung und konnte nicht mehr absteigen, weshalb ein Mitglied, das mit den anderen bereits zum Ausgangpunkt zurückgekehrt war und mit der Seilschaft via Funk und Handy Kontakt hatte, um 21.25 Uhr einen ersten Notruf und nach Abbruch des Kontaktes um 8.12 Uhr einen zweiten absetzte.

Unverletzt gefunden

Am 2. Oktober gegen halb vier Uhr nachmittags konnten vor Ort abgesetzte Einsatzkräfte die vermissten Bergsteiger im Bereich des „Botzongkamines“ (Westseite Predigtstuhl) feststellen und unverletzt bergen. In einem kurzen Wetterfenster wurden sie von der Besatzung des Polizeihubschraubers „Libelle Tirol“ aufgenommen und im Bereich Fischbachalm dem Notarzt übergeben. Im Einsatz standen: Libelle Tirol und Salzburg, Libelle Flir Salzburg, Bergrettung St. Johann in Tirol, Scheffau am Wilden Kaiser und Kössen, Alpinpolizei Kitzbühel und Kufstein sowie die Rettung mit Notarzt – insgesamt 47 Einsatzkräfte.