Flohmarkt-Fans aufgepasst: Hier wirst du deinen „Kinderkram“ los

Am kommenden Samstag findet in Graz ein Kinderflohmarkt statt

Veröffentlicht am 3. Oktober 2024, 07:02 / ©Fratz Graz

Am kommenden Samstag, dem 5. Oktober, findet von 10 bis 15 Uhr ein Flohmarkt auf dem Abenteuerspielplatz Afritschgarten in der Gabelsbergerstraße in Graz statt. Unter dem Motto „Kinderkram“ ist jeder eingeladen, Spielzeug, Bücher und Kinderkleidung mitzubringen, auszustellen und zu verkaufen. Ziel dieser Veranstaltung ist es, ein nachhaltiges Denken zu fördern und zum Nachdenken anzuregen, wie man mit alten Spielsachen, Büchern und Kleidung umgeht. Denn nicht alles muss sofort entsorgt werden – oft haben andere Kinder noch Freude daran.

