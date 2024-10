Bombenalarm in Klagenfurt: Polizei erhielt Drohung per Mail

Veröffentlicht am 3. Oktober 2024, 08:05 / ©Fotomontage ME Media/Canva

Wie 5 Minuten gestern berichtete, wurde der Klagenfurter Hauptbahnhof gestern Ziel einer gefährlichen Drohung und musste behördlich gesperrt werden. Nun gab die Landespolizeidirektion Kärnten nähere Informationen zu dem Vorfall bekannt.

Bombendrohung kam per Mail

Gegen 21 Uhr gelangte bei der Landespolizeidirektion Kärnten eine E-Mail ein, in der mit der Zündung von Sprengsätzen am Klagenfurter Hauptbahnhof gedroht wurde. Aus Sicherheitsgründen wurde in Absprache mit dem Sicherheitskoordinator der ÖBB die Evakuierung des Bahnhofes wie auch die vorübergehende Einstellung des Bahnverkehrs veranlasst. Zudem wurde der Südbahngürtel zwischen der Fromillerstraße und der Lastenstraße gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Das gesamte Bahnhofsgelände wurde von mehreren Polizeistreifen und Diensthundeführern durchsucht – es konnte keinerlei gefährliche Gegenstände gefunden werden.

Klagenfurter Bahnhof wieder freigegeben

Der Bahnhof Klagenfurt wurde um 22.35 Uhr wieder freigegeben, die Verkehrsmaßnahmen wurden zu diesem Zeitpunkt ebenfalls wieder aufgehoben. Die weiteren Ermittlungen werden vom Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung geführt.

Serie an Bombendrohungen in Österreich

Die Bombendrohung ist bereits die dritte dieser Art in dieser Woche. Am Montag wurde der Grazer Hauptbahnhof wegen einer Bombendrohung evakuiert. Am Dienstag war der Linzer Hauptbahnhof Ziel einer entsprechenden Drohung. Mehr dazu hier: Bombendrohung am Linzer Hauptbahnhof: Tausende Menschen evakuiert. Gestern folgte vor dem Klagenfurter der Salzburger Hauptbahnhof, ebenfalls aufgrund einer Bombendrohung evakuiert werden musste.