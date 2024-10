Sturm Graz verliert knapp gegen Club Brügge

Vor 23.502 stimmgewaltigen Fans startete die Partie mit spielbestimmenden Gäste aus Belgien, die Ball und Gegner laufen ließen. Den ersten Torabschluss hatte auch der FC Brügge, als Tzolis aus der zweiten Reihe abzog und Kjell Scherpen zu einer Parade zwang (16.). Wenige Minuten später segelte ein weiter Ball über den Kopf von Max Johnston hinweg zum auffälligen Tzolis, der nach innen zog und via Innenstange ein Traumtor zur Führung erzielte (23.). Den ersten Grazer Abschluss hatte in der 29. Minute Malick Yalcouyé – sein Schuss wurde zur Ecke abgefälscht, die jedoch nichts einbrachte. In weiterer Folge kam Schwarz-Weiß besser ins Spiel. Einen Steilpass auf Bøving erwischte der schnelle Däne nur knapp nicht (31.). In der 39. Minute war es der auffällige Yalcouyé, der nur knapp am Abschluss gehindert werden konnte. Der Schlusspunkt im ersten Durchgang war Kapitän Kiteishvili vorbehalten, der einen Volley im Strafraum verzog (46.). So ging es mit einem knappen Rückstand in die Kabinen.

Knappe Niederlage

Die Schlussoffensive brachte nichts mehr ein und so mussten sich die Grazer knapp mit 0:1 geschlagen geben. Für die Mannschaft von Cheftrainer Christian Ilzer geht es am Sonntag mit dem Spitzenspiel in Graz-Liebenau gegen den FC Red Bull Salzburg weiter. In der Königsklasse empfängt Schwarz-Weiß am 22. Oktober in Klagenfurt den portugiesischen Meister Sporting Lissabon.











Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.10.2024 um 08:33 Uhr aktualisiert