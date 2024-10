Österreicher wollte Auto mieten, erlebte böse Überraschung

Veröffentlicht am 3. Oktober 2024, 08:54 / ©Pexels / Aline Aronsky

Ein 64-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach wurde Mitte September 2024 über eine Anzeigeplattform im Internet auf einen Geländewagen in Deutschland aufmerksam und bekundete an die hinterlegte Emailadresse, die vortäuschte von einer Autovermietungsfirma zu stammen, sein Interesse. Sämtlicher Informationsaustausch zum Fahrzeug, die Übermittlung des Kaufvertrages und die Rechnungslegung erfolgte per Mail mit einem gewissen Andre Schneider.

Mann überwies Geld an Betrüger

Am 16. September überwies der 64-Jährige den vereinbarten Kaufpreis per SEPA-Überweisung. Als der Mann telefonisch bei der tatsächlichen Autovermietungsfirma anfragte, teilte man ihm mit, dass bereits mehrere Betrugsfälle mit dem in der Rechnung angegebenen Namen bekannt seien. Die Ermittlungen laufen.