Erstes Champions-League-Spiel: 25.000 Fans im Wörthersee Stadion

Das Wörthersee Stadion in Klagenfurt ist Austragungsort der Champions-League-Spiele von Sturm Graz.

Kärnten schreibt Sportgeschichte! Erstmals überhaupt erklang gestern Abend die UEFA-Champions-League-Hymne im Wörthersee Stadion, und zwar beim Match von Sturm Graz gegen FC Brügge, das mit einem 0:1 für die belgischen Gäste endete.

Fußballfest im Klagenfurter Wörthersee Stadion

Rund 25.000 Fans – darunter Sportreferent Landeshauptmann Peter Kaiser – und zwei Spitzenmannschaften sorgten für ein unvergessenes Fußballfest. „Und das in mehrfacher Hinsicht: Wir sind stolz, dass unser Stadion und mit ihm unser Land international hergezeigt wird und Kärnten vielfach positiv erwähnt wird. Kärnten spielt als Land und Gastgeber in der Champions League“, so Kaiser zum Fußballereignis der Sonderklasse.

Wörthersee Stadion im Sturm-Graz-Look

Klagenfurt wurde zum Austragungsort der UEFA-Champions-League-Spiele von SK Sturm Graz, weil das Grazer Stadion nicht den Anforderungen entspricht und die UEFA einen adäquaten Austragungsort gesucht hat. Die Vorbereitungen laufen seit Monaten und zu guter Letzt wurde das Klagenfurter Stadion voll im „Sturm-Graz-Look“ gebrandet. Sturm Graz wird insgesamt vier Spiele in Klagenfurt absolvieren, die Gegner sind neben dem FC Brügge der RB Leipzig (29.1.25), Sporting Lissabon (22.10.) und FC Girona (27.11.).