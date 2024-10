Nächster Bahnhof gesperrt: Bombendrohung auch in St. Pölten

In den vergangenen Tagen kam es in verschiedenen Landeshauptstädten zu Bombendrohungen. Die Bahnhöfe in Graz, Linz und Salzburg mussten gesperrt werden, ehe Entwarnung gegeben werden konnte. Am Mittwochabend, dem 2. Oktober, kam es gegen 21 Uhr auch am Hauptbahnhof in Klagenfurt zu einer Bombendrohung. Kaum eine Stunde später, gegen 22 Uhr, erreichte die Landespolizeidirektion Niederösterreich eine Bombendrohung per E-Mail. Der Bahnhof St. Pölten wurde gesperrt und abgesucht. Schließlich konnte Entwarnung gegeben werden, es wurde nichts Verdächtiges gefunden. Der Zugverkehr musste ebenso für die Dauer des Einsatzes gesperrt werden.

Ermittlungen laufen

Die Ermittlungen zu den Bombendrohungen in den Landeshauptstädten laufen auf Hochtouren – damit sind das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung sowie die entsprechenden Abteilungen der betroffenen Bundesländer beauftragt. Ziel ist es, den Absender der E-Mails auszuforschen. Gegenüber dem ORF wendet sich ein Polizeisprecher an potenzielle Nachahmungstäter und warnt vor den Strafen. In solchen Fällen geht es um Delikte der Nötigung und kriminellen Vereinigung, die mit bis zu drei Jahren Haft bestraft werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.10.2024 um 10:07 Uhr aktualisiert