Neues Lernhaus eröffnet in Graz Eggenberg

Im neuen Lernhaus in Graz Eggenberg erhalten rund 40 Kinder zwischen sechs und fünfzehn Jahren an vier Tagen die Woche unentgeltliche Lernunterstützung.

Im neuen Lernhaus in Graz Eggenberg erhalten rund 40 Kinder zwischen sechs und fünfzehn Jahren an vier Tagen die Woche unentgeltliche Lernunterstützung. Das Ziel dieses, sowie der beiden anderen Lernhäuser des Roten Kreuzes ist es, möglichst vielen Kindern einen positiven Schulabschluss und einen guten Einstieg ins Berufsleben zu ermöglichen. Für das neue Lernhaus wird das bewährte Lernhaus- Konzept des Roten Kreuzes angewandt: Kinder aus bildungsfernen Familien erhalten unentgeltliche Lernunterstützung und psychosoziale Betreuung von pädagogischem Fachpersonal. Während das Rote Kreuz das entsprechende Know-How, die Erfahrung sowie das Fachpersonal und freiwillige Lesepat:innen zum Projekt beiträgt, übernimmt die Pfarre St. Vinzenz die anfallenden Personalkosten mithilfe von Spenden, Förderungen und Eigenmitteln. Die VinziWerke stellen die Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung und sichern den Lernenden über den VinziMarkt Graz ein warmes Mittagessen. Das neue Lernhaus in Graz Eggenberg wird also von den gebündelten Energien der Organisationen profitieren können.

Bildung macht fit für die Zukunft

„Im Jahr 2017 haben wir in Graz das erste Lernhaus eröffnet. Seither haben wir einen reichen Erfahrungsschatz in der Lernförderung aufgebaut – davon konnten im Laufe der Jahre bereits über 500 Kinder und Jugendliche profitieren. Die Nachfrage nach Plätzen in unseren Lernhäusern ist nach wie vor enorm. Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir unser Angebot nun dem Bedarf entsprechend erweitern können. Vielen Dank an unsere Partner, die Pfarre St. Vinzenz und die VinziWerke, die es uns ermöglichen, mit unserer Expertise noch mehr Kinder auf ihrem Bildungsweg zu unterstützen“, sagt Siegfried Schrittwieser, Präsident des Roten Kreuzes in der Steiermark. Auch Pater Bernhard Pesendorfer, Pfarrer der Pfarre St. Vinzenz ist begeistert über die geglückte Zusammenarbeit: „Uns als Pfarrgemeinschaft und mir ganz persönlich als Pfarrer ist es eine große Freude, dass wir zusammen mit dem Roten Kreuz und den VinziWerken, sowie den vielen motivierten SpenderInnen und Fördergebern an einer guten Zukunft für unsere Kinder hier in Eggenberg bauen können. Als ChristInnen ist es unsere tiefe Überzeugung, dass wir für die Jüngsten an einer guten Lebensmöglichkeit arbeiten müssen.“