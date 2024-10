Der Pavillon der STEIERMARK SCHAU 2025 macht Halt in Leoben

Im Jahr 2025 taucht die STEIERMARK SCHAU tief in die Welt der Eggenberger ein, denn Schloss Eggenberg in Graz feiert sein 400-jähriges Bestehen. Aus diesem Grund wird der Hauptstandort der STEIERMARK SCHAU das Schloss Eggenberg und der umliegende Park sein. Der Pavillon wird sich indirekt mit den historischen Fakten des Schlosses und den Lebensumständen der damaligen Zeit beschäftigen, gleichzeitig Parallelen zwischen damals und heute ziehen und diese künstlerisch präsentieren.

Pavillon der STEIERMARK SCHAU 2025

Der Pavillon ist zentraler Bestandteil der STEIERMARK SCHAU und gibt neue Denkanstöße zu Fragen unserer Zeit. Im Jahr 2025 reflektiert er mit zeitgenössischen, künstlerischen Positionen die Themen der Schau in Schloss Eggenberg und schlägt so die Brücke zwischen der scheinbar vergangenen Welt des Barocks und den Herausforderungen der Gegenwart. Bei der Informationsveranstaltung am Dienstag wurde Landeshauptmann Christopher Drexler von LAbg. Sandra Holasek vertreten, diese sieht den Pavillon in Leoben an der passenden Stelle: „Der Pavillon ist ja ein wesentlicher Teil der STEIERMARK SCHAU geworden. Dieser wird 2025 in drei Teile geteilt und einer davon wandert nach Mariazell auch hierher nach Leoben. So erzählt er die Themen der Schau über den Hauptstandort Schloss Eggenberg hinaus. Leoben ist ein Beispiel der steirischen Vielfalt an Kultur: Hier steht das Tragen und Erhalten von Traditionen auch einem enorm progressiven Kontext gegenüber, daher passt der Pavillon, wie ich finde, sehr gut in diese Region.“

Steiermark Pavillon in Leoben

Das Grazer Architekturbüro studio WG3 hat die Ausschreibung für sich entschieden und zeichnet somit für die Architektur der Pavillonteile verantwortlich. Das Konzept greift die Geschichte, Architektur und Umgebung von Schloss Eggenberg auf. Dabei setzt sich der „Steiermark Pavillon“ mit dem Land selbst und seinen Merkmalen auseinander: Im Innenraum soll beispielsweise ein stilisiertes Gebirge von der Decke hängen. Dieser Teil wird arrivierte und junge Kunst zeigen, genauso wie lokale und internationale Positionen, die historische sowie gegenwärtige Prozesse kontextualisieren. Er lädt zum gemeinsamen Diskurs ein, der auch ein aktiver Bestandteil der kuratorischen Arbeit sein soll. Der „Steiermark Pavillon“ der STEIERMARK SCHAU gastiert von August bis November 2025 in Leoben.