EURECA-PRO Review Week 2024: Eine europäische Hochschullandschaft der Zukunft

EURECA-PRO bringt die Kompetenz europäischer Hochschulen zusammen, die sich in Forschung und Lehre auf das Thema Nachhaltigkeit konzentrieren. Der Fokus liegt insbesondere auf dem zwölften Sustainable Development Goal der Vereinten Nationen, der Gewährleistung nachhaltiger Konsum- und Produktionsmuster. Die Universitätsallianz umfasst neben der TU Bergakademie Freiberg und der Hochschule Mittweida auch die Universität Hasselt (Belgien), die Montanuniversität Leoben (Österreich), die Technische Universität Kreta (Griechenland), die Universidad de León (Spanien), die Schlesische Technische Universität (Polen) und die Universität Petroșani (Rumänien) sowie die Université de Lorraine (Frankreich). In regelmäßigen Abständen treffen sich Vertreterinnen und Vertreter dieser Hochschulen zu einer Review Week, um ihre gemeinsame Allianz weiterzuentwickeln.

Das Programm

In den Arbeitsgruppen standen vor allem gemeinsame Studienprogramme und

Forschungsprojekte sowie die Einrichtung eines virtuellen Campus auf dem

Programm. Auch die Frage, wie Studierende noch stärker in die Planung der Allianz

einbezogen werden können, wurde thematisiert. Die Montanuniversität Leoben war

dabei mit einer 13-köpfigen Delegation vertreten, darunter auch Rektor Peter Moser

und Vizerektor für Lehre und Internationales, Thomas Prohaska. Susanne Feiel von der Montanuniversität Leoben und Strategische Direktorin für International Relations von EURECA-PRO betonte den Wert der regelmäßigen persönlichen Treffen und der Begegnung unterschiedlicher europäischer Kulturen: „Die vergangenen Tage haben uns eindrucksvoll gezeigt, dass wir Teil von etwas Größerem sind, das dauerhaft und zukunftsweisend ist. Unsere persönlichen Treffen motivieren uns immer wieder aufs Neue und verdeutlichen, woran wir wirklich arbeiten. So konnten wir während der Woche beispielsweise bedeutende Fortschritte bei der Entwicklung gemeinsamer Studienprogramme erzielen und die Weiterentwicklung des Virtual Campus vorantreiben. Die Motivation und das Engagement unserer Allianz, diese Ziele konsequent zu verfolgen, sind deutlich spürbar.“ Das nächste Treffen der EURECA-PRO- Partneruniversitäten findet 2025 an der Université de Lorraine in Frankreich statt.