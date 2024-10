Frist läuft ab: Deshalb verfällt 150-Euro-Bonus bald

Das Sozialministerium hat einen 150-Euro-Gutschein an rund 52.000 Kinder aus Familien, die Sozialhilfe bzw. Mindestsicherung beziehen, verschenkt. 49.500 von ihnen haben den Schulstartbonus bereits bei den österreichweit 72 Abholstellen der Volkshilfe Solidarität und ihrer Partnerorganisationen auch abgeholt. Die Frist dazu lief am 13. September 2024 ab. Mehr dazu in: Letzte Chance: 150 Euro-Bonus läuft jetzt ab. Rund 2.500 Personen haben dieses Ablaufdatum nicht beachtet. Das entspricht laut Sozialministerium einer Abholquote von 95 Prozent.

Gutschein verfällt!

Doch damit ist es nicht getan. Die „Schulstartklar!“-Gutscheine können nämlich nur bei Libro und Pagro eingelöst werden. Auch hier wurde eine Frist gesetzt. Bis kommende Woche, Samstag, den 12. Oktober 2024, ist der Bonus noch gültig. Danach verfallen die 150 Euro. Bei der Schulstartaktion gibt es also einiges zu beachten. Nähere Details findest hier: 150 Euro haben Ablaufdatum: Das müsst ihr jetzt noch machen.

Diese Deadline ist zu beachten 12. Oktober: Bis zu diesem Datum können die Gutscheine eingelöst werden

Weiterer 150-Euro-Bonus steht vor der Tür

Im Zuge der Schulstartaktion gibt es ein weiteres Zuckerl: Zum Start des Sommersemesters erhalten anspruchsberechtigte Kinder wieder 150 Euro. Die Gutscheine aus der ergänzenden Aktion „Schulstartplus!“ können dann auch für den Kauf anderer Dinge verwendet werden, die für den Schulalltag wichtig sind – etwa für Kleidung und Lebensmittel. Die Familien werden im Jänner informiert. Ab dem kommenden Jahr werden zudem digitale Gutscheine angeboten, um die Abwicklung für Bund und Länder zu vereinfachen.

Finanzielle Hilfe für armutsgefährdete Familien

„Der Schulstart ist für armutsgefährdete Familien jedes Jahr eine große Herausforderung. Da machen 150 Euro einen deutlichen Unterschied. Dass 95 Prozent der Gutscheine auch abgeholt wurden, zeigt, wie wichtig unsere Aktion für die Familien ist“, betont Sozialminister Johannes Rauch. „Wir wissen aus unserer Forschung, dass Kinder, die in armutsbetroffenen Haushalten aufwachsen, durch existenzielle Sorgen so stark belastet sind, dass dies zu schlechterer Konzentration und Fehlzeiten führen kann. Das benachteiligt sie in der Schule. Umso wichtiger ist es, diesen Kindern den Schulstart zumindest finanziell zu erleichtern“, so Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich. Mehr dazu in: Staat verschenkt 150 Euro-Gutscheine: Diese Österreicher bekommen sie.