Hochwassergefahr und Schnee: Kärnten im Griff des Mittelmeertiefs

Der niederschlagreichste September der Messgeschichte ist in einen nassen Oktober übergegangen. Seit gestern sorgt ein Mittelmeertief in Kärnten für starke Niederschläge. In Unterkärnten kam es gestern bereits zu mehreren Überflutungen. Mehr dazu hier: Starkregen führt zu Überflutungen im Lavanttal: Mehrere Einsätze. Auch heute sind am Nachmittag starke Regenfälle in Kärnten zu erwarten, dazu sinkt die Schneefallgrenze. Seit gestern gilt seitens der GeoSphere eine gelbe Regenwarnung für Teile Kärntens, die Österreichische Unwetterzentrale gab sogar eine rot-orange Warnung aus.

©UWZ Die Österreichische Unwetterzentrale gab eine rot-orange Regenwarnung für Kärnten aus.

Intensive Niederschläge in Mittel- und Unterkärnten

„Im Laufe des Tages intensivieren sich die Niederschläge in Kärnten“, erklärt der GeoSphere-Meteorologe Michael Tiefgraber im Gespräch mit 5 Minuten. Es soll bis weit in die Nacht hinein regnen, wobei teils sehr intensive Regenfälle zu erwarten sind. „Wir rechnen mit Niederschlagsmengen von 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter“, informiert der Experte. Am stärksten betreffen wird das Mittel- und Unterkärnten, da die Regenfront von der Mitte Kärnten aus ostwärts zieht. Tiefgraber: „Die größten Regenmengen fallen in den Staulagen der Karawanken, hier können es deutlich über 50 Liter pro Quadratmeter werden.“

Hochwasserwarnung für Kärntner Flüsse

Trotz der starken Niederschläge ist laut Tiefgraber nicht mit gröberen Auswirkungen zu rechnen. „Kleinere Bäche und Flussoberläufe können durchaus über die Ufer treten, es sind auch kleinräumige Überschwemmungen möglich“, erklärt der Metorologe. Dies bestätigt auch der hydrographische Dienst Kärntens: Für die Flüsse Glan, Gurk, Lavant, Lieser sowie die Vellach-Karawankenbäche gilt aktuell eine Hochwasserwarnung auf der geringsten Stufe. Die Pegel der Drau-Stauseen wurden bereits gestern vorsorglich abgesenkt.

Schneefallgrenze sinkt in Kärnten

In den höheren Lagen wird auch Schnee erwartet. „Die Schneefallgrenze wird auf 1.500 Meter und stellenweise sogar auf bis zu 1.200 Meter sinken“, erklärt der Wetterexperte. Und weiter: „Auf höher gelegenen Straßen ist durchaus mit winterlichen Fahrverhältnissen zu rechnen.“ Betroffen sind beispielsweise Straßen auf der Turracher Höhe oder dem Katschberg.

Wetterberuhigung in Kärnten in Sicht

„Morgen können wir mit einer deutlichen Entspannung in Kärnten rechnen“, prognostiziert Tiefgraber. Zwar kann es am Freitagnachmittag ebenfalls zu Niederschlägen kommen, diese dürften aber deutlich schwächer ausfallen. Am Samstag dominieren die Wolken in Kärnten, am Sonntag wird es verbreitet sonnig und die Temperaturen steigen wieder auf 15 Grad.