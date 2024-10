Das fordert Kärnten bereits jetzt von der neuen Bundesregierung

Martin Gruber und Peter Kaiser formulierten in der Sitzung des Kärntner Landtags Forderungen an die neue Bundesregierung.

Der Kärntner Landtag formulierte am Donnerstag in seiner aktuellen Stunde Forderungen an die neue Bundesregierung. Landeshauptmann Peter Kaiser und LHStv. Martin Gruber nahmen seitens der Landesregierung Stellung. Beide appellierten für einen Schulterschluss über die Parteigrenzen hinweg, wenn es um das Durchsetzen von für Kärnten wichtigen Maßnahmen geht.

Verkehrsinfrastruktur: Von Koralmbahnstopp in Kühnsdorf bis zu Plöckenpasslösung

Kaisers Forderungen an die neue Bundesregierung betreffen insbesondere die Verkehrsinfrastruktur in enger Abstimmung mit der Koralmbahn: „Sie wird buchstäblich ein Tunnel in eine neue Zukunft.“ Wesentlich sei in diesem Zusammenhang die Haltestelle Kühnsdorf, für die viele Menschen aus dem Bezirk Völkermarkt nach wie vor kämpfen, auch als Verbindung zu Slowenien. Ebenso müsse die Güterbahntrasse im Kärntner Zentralraum zum Lärmschutz von rund 200.000 Menschen in den ÖBB-Rahmenplan. Weiters müsse es auch für den Plöckenpass eine Lösung im europäischen Kontext geben und ein gemeinsamer Fokus sei auf das Logistikzentrum Austria Süd zu legen.

Solidarische Versicherung gegen Naturereignisse

Der Landeshauptmann fordert von einer neuen Bundesregierung weiters, dass bundeseinheitliche Gehaltsschemas in den Gesundheitsberufen eingeführt werden. Außerdem sollte es, mit Hinblick auf den Klimawandel, ein österreichweites solidarisches Versicherungssystem gegen Naturereignisse geben. Die öffentliche Hand werde den enormen Schäden auf Dauer nicht alleine begegnen können. „Eine wesentliche Forderung ist zudem ein vertikal neu auszuarbeitender Verteilungsschlüssel beim Finanzausgleich“, so Kaiser insbesondere mit Blick auf die finanzielle Situation der Gemeinden. Initiativen vom Bund fordert der Landeshauptmann aber auch im Bildungsbereich. „Das sind der bereits mit der bisherigen Regierung ausverhandelte Ausbau der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, die Finanzierung der Täglichen Bewegungseinheit und ein Ja zur Kindergrundsicherung, für die Kärnten gerne als Modellregion zur Verfügung steht.“ Abschließend empfahl Kaiser der neuen Bundesregierung, so wie Kärnten die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen als Orientierungspfad zu verwenden.

„Parteipolitisches Hickhack ist fehl am Platz“

Gruber appellierte dafür, dass man als Bundesland klar über Parteigrenzen hinweg Position beziehe, wenn es um wichtige Maßnahmen gehe, die Kärnten als Lebens- und Wirtschaftsstandort weiter voranbringen. „Ganz oben stehen Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur. Konkret sprach der Landeshauptmannstellvertreter die Forderung nach einem raschen Ausbau der Asfinag-Projekte in Kärnten aus. Er nannte den Sicherheitsausbau der S37, die B317 und die Anschlussstelle Wernberg. „Wir werden das als Kärntner Nachhaltigkeitskoalition gemeinsam von einer neuen Bundesregierung einfordern. Parteipolitisches Hickhack ist fehl am Platz. Es gilt, rasch ins Arbeiten und Tun zu kommen“, so Gruber.