Katastrophen-Alarm in Österreich: So bekommst du die Notfall-SMS

Am Samstag, dem 5. Oktober, erfolgt eine bundesweite Testauslösung von AT-Alert. Diese erfolgt zeitgleich mit der jährlichen Sirenenprobe zwischen 12 und 13 Uhr. Die Österreicher erhalten dann eine Nachricht an ihre Mobiltelefone, die auch eindeutig als Testwarnung gekennzeichnet ist. Systembedingt können Bürger in Grenznähe auch Warnungen des Nachbar-Bundeslandes erhalten. Prinzipiell ist keine Anmeldung beim Bevölkerungswarnsystem AT-Alert erforderlich, aber einige Einstellungen sind dennoch zu beachten.

Wozu dient AT-Alert?

Der AT-Alert basiert auf dem sogenannten „Cell Broadcast“: Damit können Nachrichten verschickt werden, ohne personenbezogene Daten abzufragen oder zu nutzen. Der AT-Alert wird die vorhandenen Zivilschutzsirenen als Warn- und Alarmsystem ergänzen. Im Anlassfall sollen dadurch möglichst viele Menschen in einem betroffenen Gebiet direkt über ihr Mobiltelefon erreicht werden. Meldungen können bei Naturgefahren wie Stürmen oder Hochwassern, bei bedrohlichen technischen Gefahren wie Chemieunfällen oder bei bedrohlichen polizeilichen Situationen ausgelöst werden. Aktuelle Warnungen von AT-Alert findest du hier.

Hast du einmal einen AT-Alert bekommen? Ja. Nein. Noch nie davon gehört. Ich habe kein Handy. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Wie aktiviere ich AT-Alert?

Nun, wie sieht es mit der Aktivierung der Warnung aus? AT-Alert-Meldungen können über verschiedene Warnstufen ausgesendet werden. Zur Aktivierung muss unter den Mobiltelefon-Einstellungen das Menü aufgerufen werden. Bei Android ist es der Punkt „Sicherheit und Notfall“ und bei IOS/Apple „Mitteilungen“. Die entsprechenden Unterpunkte zu den verschiedensten Warnungen müssen hier aktiviert beziehungsweise können auch deaktiviert werden. Die höchste Warnstufe, der Notfallalarm, ist bei jedem Handy standardmäßig eingeschaltet und kann auch nicht ausgeschaltet werden.

Mobiltelefon-Einstellungen Android: Einstellung: Sicherheit und Notfall

Warnungen, die aktiviert bzw. deaktiviert werden können: Extreme Gefahr Erhebliche Gefahr Gefahreninformation Abgängige Person Testwarnung

Apple/ IPhone: Einstellung: Mitteilungen Extreme Gefahr Ernste Gefahr Gefahreninformation Vermisste Personen Testwarnung Übungswarnung



©KK So sieht die Einstellung für IPhone aus. ©KK So sieht die Einstellung für Android aus.

AT-Alert-Meldung am Samstag

Zurück zur Testauslösung von AT-Alert am Samstag. Die AT-Alert-Meldung macht sich gleich zweifach auf den Mobiltelefonen bemerkbar. Erstens kommt eine Text-Nachricht auf dem Bildschirm, in der steht „Achtung Test – Österreichweite Testauslösung der Zivilschutzsignale über Sirenen und Testauslösungen von AT-Alert.“ Zweitens wird ein lautes akustisches Signal als Warnton wiedergegeben. Mehr dazu in: Höchste Warnstufe: Notfall-Alarm kommt bei Österreichern am Samstag aufs Handy. Bei der höchsten Alarmierungsstufe kann dieser akustische Alarm nicht stumm geschaltet werden. Wenn du keine AT-Alert-Meldung erhalten willst, kannst du dein Handy in den Flugmodus versetzen oder ausschalten.

Häufig gestellte Fragen: Wie kann ich mich bei AT-Alert anmelden? Prinzipiell ist keine Anmeldung erforderlich. Allerdings müssen die entsprechenden Menüpunkte aktiviert sein. Warum bekomme ich keine AT-Alert-Meldung? Eventuell hast du Flugmodus an oder keinen Empfang oder dein Handy ist aus. Sobald du wieder Empfang hast, sollte die Benachrichtigung dich erreichen. Wie kann ich die AT-Alert-Meldung ausschalten? Die höchste Warnstufe, der Notfallalarm, ist bei jedem Handy standardmäßig eingeschaltet und kann auch nicht ausgeschaltet werden. Die anderen Warn-Arten können aktiviert und deaktiviert werden. Erhalte ich die AT-Alert-Warnung auch, wenn ich nicht Zuhause bin? Die Warnungen können örtlich begrenzt ausgesendet werden. Du erhältst in diesem Fall daher alle Warnungen für die Region, in der du dich befindest. Das bedeutet, dass beispielsweise jemand im Ort A wohnend, aber im Ort B arbeitend zwar Warnung den Ort B betreffend bekommt, nicht aber seinen/ihren Wohnort betreffend und umgekehrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.10.2024 um 12:55 Uhr aktualisiert