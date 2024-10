Großbetrüger gefasst: Für Steirer klickten in der Türkei die Handschellen

„Wir können die Festnahme eines österreichischen Staatsbürgers in Istanbul bestätigen“, kommentiert das Außenministerium den Fall. Der Generalkonsulat in Istanbul stehe seit Bekanntwerden der Verhaftung mit den Angehörigen des Betroffenen und den lokalen Behörden in Kontakt. Der Mann soll laut „Krone“ mit einem schwedischen Geschäftspartner 2019 eine Kryptowährungsplattform mit Sitz in Dubai gegründet und Anlegern Rendite von bis zu 300 Prozent versprochen haben.

Schaden in Millionenhöhe

Millionen weltweit hätten demnach gemeint, bei dieser „Gelegenheit“ zugreifen zu müssen. Der Schaden soll insgesamt vier Milliarden US-Dollar (3,61 Mrd. Euro) betragen. Der Partner wurde laut „Krone“ im Juli in Istanbul verhaftet. Der Steirer sei dennoch a den Bosporus gereist, um seinen Partner zu besuchen. Die Ermittler hatten ihn bereits im Visier und nahmen ihn Anfang September fest. (APA/RED 3.10.2024)