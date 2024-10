Trinkwasser nach Extremwetter verunreinigt: 14 Gemeinden betroffen

In 14 Gemeinden in Oberösterreich ist das Trinkwasser verunreinigt.

Von der Verunreinigung betroffen sind die Gemeinden Walding, Feldkirchen an der Donau, St. Gotthard, Herzogsdorf, Gramastetten, Eidenberg, Kirchschlag, Lichtenberg, Sonnberg, Hellmonsödt, Haibach im Mühlkreis, Altenberg, Alberndorf und Unterweitersdorf.

Bakterielle Verunreinigung im Brunnen Rodl

Aktuelle Trinkwasserproben bestätigten, dass das Wasser aus dem Brunnen Rodl im Mühlviertel bakteriologisch belastet ist. Diese Verunreinigung betrifft das gesamte Verteilungsnetz, das die oben genannten Gemeinden mit Trinkwasser versorgt. Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) informierte am Mittwochnachmittag, dass in den betroffenen Gebieten momentan keine Trinkwasserqualität gegeben ist. Aufgrund der bakteriologischen Belastungen muss das Wasser mindestens drei Minuten lang abgekocht werden, bevor es konsumiert werden kann.

Unwetter wahrscheinlich die Ursache

Als mögliche Ursache für die Verunreinigung werden starke Regenfälle vermutet, die in den vergangenen Wochen nach einer längeren Trockenphase aufgetreten sind. Diese extremen Wetterbedingungen könnten das Grundwasser verunreinigt haben, wodurch die Wasserqualität im Brunnen Rodl beeinträchtigt wurde. Brunnen Rodl vorerst stillgelegt Der Fernwasserverband hat sofort reagiert und den betroffenen Brunnen Rodl stillgelegt. Die Wasserversorgung wird nun auf andere, nachweislich einwandfreie Brunnen und Quellen umgestellt. Diese vollständige Umstellung wird allerdings einige Tage in Anspruch nehmen. In der Zwischenzeit sollte das Wasser in den betroffenen Gemeinden unbedingt abgekocht werden.