Kärntner Zeichenbüro insolvent: Viele Fragen noch offen

Wie der „Alpenländische Kreditorenverband“ (AKV) und der „Kreditschutzverband von 1870“ (KSV1870) nun jeweils in einer Aussendung berichten, ist ein Zeichenbüro aus Sachsenburg (Bezirk Spittal an der Drau) in die Insolvenz geschlittert. Dienstnehmer sind von der Pleite keine betroffen, unbekannt sind derzeit sowohl der Grund als auch die Höhe der Aktiva und Passiva. Anwalt Martin Götz aus Spittal an der Drau ist nun zum Insolvenzverwalter bestellt worden.