Kinder im Strudelbecken missbraucht: 18 Monate Haft

Die beiden Asylwerber sollen im Juni im Strudelbecken des Freibades Traiskirchen (Bezirk Baden) sechs (richtig, Anm.) Kinder im Alter von neun bis 13 Jahren belästigt haben, indem sie diese zwickten, intensiv berührten und betasteten. Die Afghanen bekannten sich zum Start der Schöffenverhandlung schuldig. Mehr dazu in: Versuchte Vergewaltigung in Freibad: Junge Asylwerber unter Verdacht. Beide Angeklagte wurden am Ende zu 18 Monaten Haft verurteilt, sechs davon unbedingt.

Kinder im Strudelbecken missbraucht

Die beiden Angeklagten hatten laut dem Staatsanwalt am 18. Juni im Strudelbecken „Gelegenheiten ausgenützt, als andere in ihrer Griffweite waren“, und geschlechtliche Handlungen an Unmündigen vorgenommen. Sie sollen teils unter, teils über Wasser nach den Brüsten und Genitalien der Kinder gegriffen haben. Zum Teil blieb es beim Versuch, weil sie etwa Oberarme oder Oberschenkel erwischten. 5 Minuten hat über den schrecklichen Vorfall berichtet.

„Es war nicht absichtlich“

„Ich schwöre, dass ich es nicht absichtlich gemacht habe. Ich habe selbst Kinder“, sagte der 30-Jährige laut der Dolmetscherin. An diesem Tag habe er erstmals Alkohol getrunken, „ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe“. Nach dem letzten Stamperl könne er sich „wirklich an nichts mehr erinnern“. Er fühle sich schuldig, weil er nicht wisse, was geschehen sei.

„Ich habe keine Erinnerung“

Bei der Festnahme wurde bei den Angeklagten eine Alkoholisierung von rund 1,3 bzw. 1,1 Promille festgestellt, sagte der Richter. Dieser Wert sei „weit davon entfernt, dass man nicht mehr weiß, was man tut“. „Ich habe das Gefühl, dass Sie versuchen, alles auf den Alkohol zu schieben“, meinte der Vorsitzende zum 30-Jährigen. „Ich habe keine Erinnerung“, erwiderte der Angeklagte. Ähnlich äußerte sich der 29-Jährige. Getrunken habe man eine Flasche Wodka, es sei für ihn ebenfalls der erste Alkoholkonsum gewesen, berichtete der Zweitbeschuldigte in seiner Befragung.

Der 29-Jährige sei den Zeugenaussagen zufolge trotz der Alkoholisierung als Nichtschwimmer in der Lage gewesen, sich im Strudelbecken zu bewegen und Kinder zu berühren, hielt der Richter fest. „Sie können sich vorstellen, dass das passiert ist?“, wollte der Richter vom 29-Jährigen zu den Vorwürfen wissen. „Ja. Es tut mir leid“, erwiderte der Beschuldigte. „Es hat Berührungen gegeben“ und es stehe fest, dass diese „jedenfalls unangemessen waren“, sagte der Verteidiger des Duos. Er verwies auf einen „beträchtlichen Alkoholkonsum“ seiner Mandanten an diesem Tag, „sie können sich nicht mehr an Details erinnern“.

Aussagen der Opfer

Im Anschluss an die Befragungen der Angeklagten wurden Videos der kontradiktorischen Vernehmungen der Opfer vorgespielt. Eines erzählte etwa, im Strudelbecken im Intimbereich, an der Brust und am Gesäß berührt worden zu sein. Ein Mädchen wurde laut seiner Aussage von beiden Angeklagten im Wasser betastet, u.a. am Oberkörper. Das Kind habe den Männern gesagt, sie sollen aufhören, „aber die haben mich nicht verstanden“. Ein Opfer erzählte von Angst, wenn es nun alleine unterwegs ist, ein weiteres von Schlafproblemen. Der Erstangeklagte erklärte anschließend, es habe sich nicht um absichtliche Berührungen gehandelt. „Ich bereue es zutiefst“, er werde keinen Alkohol mehr konsumieren, bat der Erstangeklagte um eine Chance. Der 29-Jährige sagte: „Ich habe einen Fehler gemacht und entschuldige mich dafür.“

Staatsanwaltschaft und Verteidigung im Schlussplädoyer

Die Männer hätten gezielt in Richtung der Geschlechtsorgane gegriffen, sagte der Staatsanwalt im Schlussvortrag. Das sei in einigen Fällen gelungen, in vielen gescheitert, weil sie aufgrund des beweglichen Geschehens im Strudel daran gehindert worden seien. Die geschilderten Erinnerungslücken nach dem Alkoholkonsum „halte ich für schlicht unmöglich“, meinte Privatbeteiligtenvertreter Florian Höllwarth. Der Verteidiger hielt fest, dass überwiegend „nicht zur unmittelbaren Geschlechtssphäre gehörende“ Körperstellen berührt worden seien. Er verwies auf mehrere Milderungsgründe wie die Unbescholtenheit seiner Mandanten und ersuchte um eine milde Strafe. Gegen 13 Uhr zog sich der Schöffensenat zur Urteilsberatung zurück.

Schadensersatz gefordert

Bei den Unmündigen handelt es sich um fünf Mädchen im Alter von neun bis 13 Jahren sowie einen 13-jährigen Buben. Drei Opfer haben sich dem Verfahren als Privatbeteiligte angeschlossen. Für zwei wurden jeweils 3.000 Euro, für eines ein symbolischer Schadenersatz von 500 Euro gefordert. Von der Verteidigung anerkannt wurden – in Anbetracht der finanziellen Verhältnisse der Angeklagten – jeweils 100 Euro. Die beiden Männer, die im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen lebten, hatten einander laut dem Erstangeklagten rund zwei Wochen vor dem Vorfall kennengelernt. Sie wurden nach der Festnahme im Freibad in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. (APA, 03.10.2024)