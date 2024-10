Raubversuch in Klagenfurt: 33-Jähriger mit Pistole bedroht

Die Polizei musste in der Nacht auf heute in Klagenfurt zu einem versuchten Raubüberfall ausrücken.

In der Nacht von gestern auf heute, den 3. Oktober gegen 1.24 Uhr, schob ein 33-jähriger Klagenfurter seinen E-Scooter in der Lendgasse in Klagenfurt in Richtung Lendhafen, als er plötzlich mit einer Gaspistole von einem unbekannten Mann bedroht wurde. Ein zweiter Unbekannter hat ihn in weiterer Folge mit einem Gegenstand gegen den rechten Oberschenkel und gegen den linken Oberarm geschlagen, gleichzeitig forderten sie vom Opfer, alles herauszugeben, was er eingesteckt hat.

Tatverdächtige sind erst 15 Jahre alt

Das Opfer konnte mit seinem E-Scooter flüchten, ohne den Tätern etwas zu geben und rief die Polizei. Eine sofort durchgeführte Fahndung nach den unbekannten Täter sei ergebnislos verlaufen, erklärt die Polizei in einer Aussendung. Im Zuge der Erhebungen konnte jedoch die Identität der Tatverdächtigen geklärt werden – es handelt sich um zwei 15-Jährige aus Klagenfurt. Der 33-Jährige wurde verletzt und hat sich selbstständig ins Krankenhaus begeben. Die Ermittlungen werden noch fortgesetzt.