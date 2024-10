Kärntner Tischtennis-Stars glänzen bei den ersten Parkinson-Meisterschaften

Bei den 1. Österreichischen Meisterschaften im Parkinson-Tischtennis in Faak am See wurde hart gekämpft.

Faak am See

Bei den 1. Österreichischen Meisterschaften im Parkinson-Tischtennis in Faak am See wurde hart gekämpft.

Im Bundessportzentrum in Faak am See fanden am 28. und 29. September die 1. Österreichischen Meisterschaften im Parkinson-Tischtennis statt. Das vom Österreichischen Tischtennisverein durchgeführten Turnier wurde zu einem Heimspiel für Kärnten. Die Ebenthalerin Agnes Jan (TTC Gurnitz) war die überragende Spielerin und kührte sich sowohl im Damen Einzel (allgemein), Damen Einzel (Klasse 1), Damen Doppel mit Ansuela Braunschmid (S) und Mix Doppel mit Christian Sommerhuber (OÖ) zur Österreichischen Meisterin. Eine fünfte Goldmedaille für Kärnten holte sich Elisabeth Halbherr (TTC Gurnitz) in der Klasse Damen 3. Somit war Kärnten mit nur zwei Teilnehmerinnen das erfolgreichste Bundesland.