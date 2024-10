Ein Verletzter nach Unfall in Klagenfurt

An der Kreuzung der Auer-von-Welsbach-Straße mit der Högerstraße in Klagenfurt hat es heute gekracht.

Heute Vormittag, gegen 9.05 Uhr, ist ein 49-jähriger Kärntner aus St. Veit an der Glan mit seinem Auto auf der Auer-von-Welsbach-Straße in Klagenfurt in Richtung Westen gefahren. An der Kreuzung mit der Högerstraße übersah er dann den nach links auf die Auer-von-Welsbach-Straße abbiegenden Wagen eines 48-jährigen Klagenfurters. In weiterer Folge sind die beiden kollidiert, wobei der 48-Jährige verletzt uns ins UKH Klagenfurt gebracht wurde. Beide Autos wurden bei dem Unfall stark beschädigt, erklärt die Polizei nun.