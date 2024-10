Ab Oktober: 180 Euro-Bonus wird zum letzten Mal ausbezahlt

Bis zu 180 Euro können sich tausende Kärntner Haushalte auch in diesem Jahr wieder in Form des Heizkosten- bzw. Heizzuschusses abholen. Wie auch schon in den vergangenen Jahren gibt es dabei den großen Heizzuschuss in der Höhe von 180 Euro und den kleinen Heizzuschuss in Höhe von 110 Euro. Die Höhe ist dabei aber vom Einkommen abhängig. „Mit dem Heizzuschuss unterstützen wir gemeinsam mit den Gemeinden die Kärntner bei der Abdeckung ihrer Heizkosten“, erklärt Sozialreferentin Gaby Schaunig.

Heizzuschuss kann seit 1. Oktober beantragt werden

Für den Heizzuschuss werden seitens des Landes rund 3,36 Millionen Euro bereitgestellt, Anträge können seit 1. Oktober bei der Wohnsitzgemeinde eingebracht werden, heißt es seitens des Landes. Zusätzlich wurden auch die Einkommensgrenzen teils deutlich angehoben.

Diese Einkommensgrenzen gelten für den großen Heizzuschuss in Kärnten: Für Alleinstehende: 1.270 Euro netto

Für Zwei- Personen-Haushalte: 1.840 Euro netto

Für jede weitere Person, die im gemeinsamen Haushalt lebt, wird ein Zuschlag von 360 Euro bei den Einkommensgrenzen berücksichtigt (gilt sowohl für den kleinen als auch für den großen Zuschuss)

Diese Einkommensgrenzen gelten für den kleinen Heizzuschuss in Kärnten: Für Alleinstehende: 1.510 Euro netto

Für Zwei-Personen-Haushalte: 2.080 Euro netto

System in Kärnten wird auf „Wohnbeihilfe NEU“ umgestellt

Den Heizzuschuss in Kärnten wird es in dieser Form heuer jedenfalls zum letzten Mal so geben. „Ab dem kommenden Jahr stellen wir das System dann auf die Wohnbeihilfe NEU um, was große Verbesserungen für die Bürger bringen wird“, betont die Sozialreferentin. Auch Eigenheimbesitzer mit geringen Einkommen, die bislang keine Wohnbeihilfe beantragen konnten, erhalten künftig Anspruch auf eine monatliche Unterstützung für Betriebskosten. Die „Wohnbeihilfe NEU“ kann dann ab 1. Jänner 2025 sowohl digital als auch analog in Kärnten beantragt werden. Mehr zur neuen Wohnbeihilfe in Kärnten erfahrt ihr hier: Bis zu 500 Euro monatlich ab Jänner: Wohnbeihilfe in Kärnten jetzt fix.