Frau in ihrem Auto überfallen: Verdächtige festgenommen

Am Mittwoch, dem 25. September, wurde eine 27-jährige Frau in Bad Sauerbrunn, Bezirk Mattersburg, Opfer eines Raubs. Sie wurde nach einem kurzen Einkaufs-Zwischenstopp in ihrem abgestellten Auto von zwei Männern überfallen. Einer der beiden bedrohte die Frau mit einem Messer und schlug ihren Kopf gegen das Lenkrad. In der Zwischenzeit öffnete der zweite Täter die Beifahrertüre und nahm sich die Handtasche. Mehr dazu in: Junge Frau (27) in ihrem Auto überfallen.

Täter ausgeforscht

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief damals negativ. Mittlerweile konnten die beiden Verdächtigen aber ausfindig gemacht werden. „Durch die umfangreichen Ermittlungen des Landeskriminalamtes Burgenland wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt eine Hausdurchsuchung im Bezirk Mattersburg erwirkt. Bei diesem Einsatz konnten in den heutigen Morgenstunden zwei österreichische Männer, die verdächtigt sind, den Raub an einer 27-jährigen Frau durchgeführt zu haben, festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen des Landeskriminalamtes laufen auf Hochtouren“, heißt es von der Landespolizeidirektion Burgenland.