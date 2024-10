340 Euro: Steirer können diesen Bonus jetzt online beantragen

Die Steiermärkische Landesregierung hat in der Sitzung am 3. Oktober 2024 den Heizkostenzuschuss des Landes für die kommende Heizperiode beschlossen. Aufgrund der massiven Teuerungswelle fällt dieser wieder in der Höhe von 340 Euro aus. Ab Montag, dem 7. Oktober 2024 bis zum 28. Februar 2025, kann der Heizkostenzuschuss des Landes in allen steirischen Gemeindeämtern beantragt werden. Mit Ausnahme von Graz ist erstmals auch ein Online-Antrag möglich.

Diese Steirer können den Heizkostenzuschuss beantragen Auch in diesem Jahr werden die Einkommensobergrenzen (Nettoeinkommen aller im Haushalt lebenden Personen) auf das aktuelle EU-SILC-Niveau angehoben. Diese betragen: für einen Ein-Personen-Haushalte 1.572 Euro ,

, Haushaltsgemeinschaften 2.358 Euro ,

, sowie 472 Euro für jedes Familienbeihilfe beziehende im Haushalt lebende Kind.

Der Heizkostenzuschuss des Landes Steiermark kann von 7. Oktober 2024 bis 28. Februar 2025 in Gemeindeamt der jeweiligen Wohnsitzgemeinde, in den Stadtämtern, sowie in den Servicezentren und Servicestellen der Stadt Graz beantragt werden. Neu ist in diesem Jahr die Möglichkeit einer Online-Beantragung. Mit Ausnahme von BewohnerInnen der Stadt Graz kann der Heizkostenzuschuss online beantragt werden. Ab 7. Oktober 2024 kann der Online-Antrag Heizkostenzuschuss des Landes Steiermark gestellt werden.

Landeshauptmann Christopher Drexler sagt dazu: „Die Teuerungen der letzten Jahre haben die Steiermark stark belastet. Weil die Heizkosten aber nach wie vor hoch sind, ist es uns wichtig, dass wir gezielt helfen und jene Steirerinnen und Steirer unterstützen, die es am dringendsten brauchen. Als Landesregierung haben wir umfangreiche Maßnahmen gesetzt und werden weiter alles unternehmen, damit keine Steirerin und kein Steirer zurückgelassen wird. Denn das Leben in unserem Land muss weiterhin leistbar bleiben.“ Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang stimmt dem zu: „Nach wie vor sind viele Steirerinnen und Steirer von der enormen Teuerungswelle betroffen. Der Heizkostenzuschuss des Landes ist eine wichtige Entlastung in schwierigen Zeiten und daran werden wir auch in der Heizperiode 2024/25 festhalten. Der Zuschuss kann zusätzlich zum jeweiligen Gemeindeamt nun auch online beantragt werden, wodurch wir noch niederschwelliger und einfacher unterstützen.“

©Land Steiermark/Robert Binder; Beschluss der Landesregierung: Der 340 Euro Heizkostenzuschuss des Landes können ab Montag, dem 7. Oktober, in den steirischen Gemeindeämtern und online unter www.soziales.steiermark.at beantragt werden.