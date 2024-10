Bahnhof-Evakuierung! Jetzt auch Bombendrohung in Bregenz

Wie auch bei den Fällen zuvor ging die Bombendrohung per E-Mail ein. Der Bahnhof Bregenz wurde von der Polizei großräumig abgeriegelt. Der Zugverkehr wurde gesperrt. Das Ganze ereignete sich gegen 17 Uhr. In der Serie an Bombendrohungen gegen Bahnhöfe ist mittlerweile der sechste Vorfall. Alles hat am Montag in Graz begonnen, am Dienstag kam es dann zu einer Drohung in Linz. Am gestrigen Mittwoch folgten gleich drei Einsätze in Salzburg, Klagenfurt und St. Pölten.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Ermittelt wird nun weitestgehend von den Landesämtern für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) in Verbindung mit der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN). Aufgrund des Inhaltes der Schreiben geht die Polizei davon aus, dass in allen Fällen derselbe Verfasser am Werk war. Dem Urheber droht im Fall der Ausforschung eine mehrjährige Haftstrafe. Mehr dazu in: Bombendroh-Serie in Österreich: Polizei geht von Einzeltäter aus.