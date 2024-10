Einen Katzensprung voraus: Katzbeck Fenster-Atelier eröffnet in Villach

Der neue Standort in der Maria-Gailer-Straße 27 der Unternehmensgruppe KATZBECK wurde mit dem heutigen Donnerstag, dem 3. Oktober feierlich eröffnet. Im Rahmen eines Programms mit Atelier-Besichtigung wurde zu kulinarischen regionalen Schmankerln eingeladen. Das burgenländische Traditionsunternehmen besteht seit 1950 und wird heute in dritter Generation geführt. 14 Standorte und viele Fenster-Partner in den verschiedensten Bundesländern sorgen dafür, dass KATZBECK-Qualität in ganz Österreich und weit über die Grenzen hinaus zur Verfügung steht. Heute wurde mit dem Standort in Villach das zehnte KATZBECK Fenster-Atelier eröffnet.

Daniela und Christina Katzbeck freuen sich auf viele Besucher

Daniela Katzbeck freut sich riesig, das neue KATZBECK Atelier eröffnet zu haben: „Wir freuen uns sehr ein Fenster-Atelier in Villach anbieten zu können und wir freuen uns ebenso auf zahlreiche Gäste.“ Auch Christina Katzbeck zeigt sich freudig, nun das zehnte Atelier in Österreich eröffnet zu haben.

©5 Minuten | Am Foto: Katzbeck Senior Chef und Daniela und Christina Katzbeck (von links). ©5 Minuten | Auch Villachs Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig kam zur feierlichen Eröffnung des KATZBECK Ateliers. ©5 Minuten | Am Foto: Daniela und Christina Katzbeck bei der KATZBECK Atelier Eröffnung in der Maria-Gailer-Straße 27 in Villach.

©5 Minuten | Freude und gute Laune bei den Katzbecks bei der Eröffnungsfeier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.10.2024 um 18:51 Uhr aktualisiert