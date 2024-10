Nach Schock-Diagnose: „Kämpfen um das Leben unserer Tochter (13)“

Veröffentlicht am 3. Oktober 2024, 18:27 / ©kk

Anfang Juni erhält eine Familie aus Graz die Hiobsbotschaft: Bei der 13-jährigen Alina wurde ein Tumor entdeckt. „Zuerst sah es gar nicht so schlecht aus, im grauen Bereich“, hieß es anfänglich von den Ärzten.

Schreckliche Diagnose folgte

Dann aber wurde das Leben der steirischen Familie durch die Diagnose völlig auf den Kopf gestellt: „Nach der Entfernung stellten sie fest, dass der Tumor nach innen gewachsen und sehr aggressiv ist. Es ist eine sehr seltene Art Weichteilsarkom (Gli1). Es gibt weltweit nur sieben Fälle, aber von diesen sind keine Therapieverläufe bekannt.“ Jetzt sind noch zehn Lungenmetastasen zu bekämpfen, bei denen die Ärzte leider nicht wissen, welche Therapieform wirkt beziehungsweise „ob irgendetwas wirkt, weil die Krebsform so selten ist“, erzählte Alinas Vater bereits im Juli im Gespräch mit 5 Minuten. Wie die 13-Jährige selbst die Schock-Diagnose aufgenommen hat, kannst du hier nachlesen: Alina (13) erhält Schock-Diagnose: Grazer Familie gibt Hoffnung nicht auf.

Familie startete Spendenaufruf

Es gibt bislang noch keine erforschten Medikamente oder Therapien, erklärt der Vater. „Die Ärzte können nur versuchen diese Krebsart aufzuhalten, Heilung gibt es noch nicht.“ Einen kleinen Lichtblick gibt es jedoch für die Familie. Der Tumor wurde nach Heidelberg (Deutschland) geschickt, wo aktuell an einem Medikament geforscht wird. Dieses ist jedoch noch nicht in Österreich zugelassen. Die Eltern von Alina versuchten alles, um ihr diese Behandlung zu ermöglichen. „Drei Operationen müssten gemacht werden. Wir setzen alle Hoffnungen auf die Forschung in Heidelberg“, hieß es von der Familie im Juli. Um ihre diese Operationen zu ermöglichen, wurde ein Spendenaufruf gestartet.

©kk Alina ist eine wahre Kämpfernatur.

So geht es Alina jetzt

Wie aber geht es Alina nun? „Aktuell sind wir wieder stationär, da Alina eine Lungenembolie hatte. Es treten immer wieder schwere Komplikationen auf, die den nächsten Chemostart verzögern: Sepsis, Wpw Syndrom, Nierendisfunktionen, Blutdruck und Pulsschwankungen, extreme Thromboseneigung – dadurch hat sie schon zwei lebensbedrohende Thrombosen gehabt“, so berichtet der Vater vom derzeitigen Gesundheitszustand der 13-Jährigen.

Grazer Familie bittet weiterhin um finanzielle Hilfe

Durch die Spenden konnte jedoch „der erste Schritt mit Tübingen erledigt werden. Da wird der Tumor noch einmal ganz genau untersucht mit Stammbaumforschung, Genforschung etc.“, berichtet der Vater gegenüber 5 Minuten und erklärt weiter: „Mit diesen Ergebnissen kann eine spezielle Tumorimpfung hergestellt werden nach Abschluss der Chemotherapie.“ Diese Verfahren sind aber sehr teuer und kosten an die 80.000 Euro. Deshalb ist die Grazer Familie weiterhin auf Spenden angewiesen. „Es geht uns rein um das Leben unserer Tochter. Die Therapiekosten werden von der ÖGK leider nicht übernommen“, so der Vater, der um finanzielle Hilfe für seine kranke Tochter bittet.

Du möchtest helfen?

Die Familie hat einen Spendenaufruf über die Plattform „GoFundMe“ gestartet. Wenn du helfen willst, würde sich die Grazer Familie über eine finanzielle Unterstützung freuen. Spenden kannst du hier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.10.2024 um 18:30 Uhr aktualisiert