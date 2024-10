Wurst kontaminiert: Hofer ruft beliebtes Produkt zurück

Veröffentlicht am 3. Oktober 2024, 19:00 / ©Montage: HOFER

HOFER und sein Lieferant Sorger Wurst- und Schinkenspezialität GmbH rufen den Artikel „Frauentaler Landjäger 200 g“ aufgrund einer Kontamination mit EHEC (enterohämorrhagische E.coli) zurück: „Das Produkt Frauentaler Landjäger 200 g mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 19. November 2024 und der Charge SOR4764247 des Lieferanten Sorger Wurst- und Schinkenspezialität GmbH wird aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes durch den Lieferanten wegen einer möglichen Kontamination mit EHEC zurückgerufen.“

Vom Verzehr wird dringend abgeraten

„Wegen einer möglichen Kontamination mit EHEC wird vom Verzehr des genannten Produktes dringend abgeraten. Das Produkt war in Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Kärnten, Steiermark und Südburgenland in den Filialen der HOFER KG erhältlich. Der Verkauf des Produktes wurde sofort gestoppt“, heißt es im Produktrückruf. Das Produkt kann in allen HOFER-Filialen zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kundinnen und Kunden auch ohne Kaufbeleg rückerstattet. „Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung vom Erzeuger, Hersteller oder Vertreiber verursacht worden ist“, wird dabei betont.

©HOFER KG Frauentaler Landjäger 200 g mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 19. November 2024 und der Charge SOR4764247 des Lieferanten Sorger Wurst- und Schinkenspezialität GmbH wird zurückgerufen.

Du hast noch Fragen zu dem Produktrückruf? Für Rückfragen wurde von der HOFER KG eine Hotline eingerichtet, die unter folgender Telefonnummer erreichbar ist: +43 5 70 30 355 00 (Mo-Fr 7.30 bis 19 Uhr / Sa 7.30 bis 17 Uhr)

Häufig gestellte Fragen zu E. coli Infektionen (VTEC, STEC, EHEC) Was sind Vero-/Shigatoxinbildende Escherichia coli (VTEC/STEC)? Bestimmte E. coli Bakterien produzieren ein Zellgift, das Shiga-Toxin oder auch Vero-Toxin genannt wird. Deshalb werden dafür auch die Bezeichnungen verotoxin-bildende (VTEC) und shigatoxin-bildende E. coli (STEC) als Synonyme verwendet. Als enterohämorrhagische Escherichia coli, kurz EHEC, werden diejenigen VTEC/STEC-Stämme des Darmbakteriums Escherichia coli bezeichnet, die in der Lage sind, aufgrund zusätzlicher krankmachender Faktoren beim Menschen sehr schwere Entzündungsreaktionen hervorzurufen. Quelle: Bundesministerium Was ist das typische Krankheitsbild von E. coli Infektionen? Die Zeit zwischen Ansteckung und Krankheitsausbruch dauert in der Regel ein bis drei Tage, kann aber auch bis zu acht Tage dauern. Viele VTEC-Infektionen verlaufen ohne Krankheitszeichen und bleiben daher oft unerkannt. Die Erkrankung beginnt in der Regel mit wässrigen Durchfällen, die im Verlauf der Erkrankung zunehmend wässrig-blutig werden. Begleitsymptome sind Übelkeit, zunehmende Bauchschmerzen, selten Fieber und Erbrechen. Säuglinge, Kleinkinder, alte Menschen und abwehrgeschwächte Personen erkranken erfahrungsgemäß häufiger schwer. Bei schwerem Verlauf können die Giftstoffe zu Blutarmut, Gefäß- und Nierenschäden bis zum Nierenversagen führen (HUS = hämolytisch-urämisches Syndrom). Die Sterblichkeit bei HUS ist besonders im Kindesalter hoch. Quelle: Bundesministerium Was ist die häufigste Ursache für E. coli Infektionen? Häufigste Ursache für VTEC -Infektionen sind der Verzehr von bestimmten unbehandelten tierischen Lebensmitteln, wie ungenügend erhitztem Rinderfaschierten und

nicht pasteurisierter Milch. Aber auch andere kontaminierte Lebensmittel wurden bei Ausbrüchen als Ursache gefunden, wie Joghurt,

Salami,

Käse,

rohes Gemüse oder

nicht pasteurisierter Apfelsaft Weitere Infektionsursachen sind unsachgemäße Schlachtung,

direkter Kontakt mit Tieren (Streichelzoo),

über die Umwelt ( z.B. mit Kuhmist gedüngte Wiesen) oder

mit Kuhmist gedüngte Wiesen) oder direkte Übertragung von Mensch zu Mensch. Quelle: Bundesministerium

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.10.2024 um 19:21 Uhr aktualisiert