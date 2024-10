Grazer (59) schwer verletzt: Streifkollision bei Puchstraße

Ein 75-jähriger Grazer lenkte gegen 8 Uhr seinen Wagen auf der Puchstraße in Richtung stadtauswärts. „Auf Höhe Puchstraße 164 wollte der Mann einer Fußgängerin das Überqueren der Fahrbahn ermöglichen und bremste sein Fahrzeug abrupt ab. Der Motorradfahrer bremste ebenfalls stark ab und wollte situationsbedingt am Pkw rechts vorbeifahren“, informiert die Polizei in einer Aussendung. Beim Auslenken kam es zu einer Streifkollision sodass der Motorradfahrer zu Sturz kam. Der 59-jährige Grazer musste in das LKH Graz eingeliefert werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.10.2024 um 19:29 Uhr aktualisiert