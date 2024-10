Nächster schwerer Motorradunfall: Grazer (28) schlittert gegen Auto-Heck

Bei einem Motorradunfall in St. Leonhard in Graz wurde ein 28-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt.

Veröffentlicht am 3. Oktober 2024, 19:43 / ©5 Minuten

Eine 54-jährige Grazerin fuhr gegen 14 Uhr mit ihrem Pkw auf der Ragnitzstraße stadteinwärts und wollte in die Argenotstraße einbiegen. Dabei dürfte sie beim Abbiegen den herannahenden 28-jähriger Motorradfahrer aus Graz übersehen haben, berichtet die Polizei. Der 28-Jährige führte eine Vollbremsung durch, kam auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen und schlitterte gegen das Heck des Wagens. Der Motorradfahrer musste in das LKH Graz eingeliefert und dort ambulant behandelt werden.

Schwerer Motorradunfall in der Früh in Puntigam

Bereits am Donnerstagmorgen kam es zu einem schweren Motorradunfall in Graz. Der Unfall, bei dem ein 59 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt wurde, ereignete sich bei der Puchstraße in Puntigam. Näheres dazu hier: Grazer (59) schwer verletzt: Streifkollision bei Puchstraße.

