Große Trauer: Bekannter Wörthersee-Gastronom ist verstorben

Der bekannte Veldener Hotelier und Gastronom Georg Schneider ist am 1. Oktober im Alter von 73 Jahren unerwartet verstorben.

Velden am Wörthersee

Der bekannte Veldener Hotelier und Gastronom Georg Schneider ist am 1. Oktober im Alter von 73 Jahren unerwartet verstorben.

Veröffentlicht am 3. Oktober 2024, 20:04 / ©Canva Montage 5 Minuten/Screenshot Pax Requiem

Mit tiefer Trauer gab das Café Börserl gestern in einem Facebook-Posting bekannt, dass sich der Senior-Chef Georg Schneider nun auf seine letzte Reise gemacht hat. Der bekannte Hotelier und Gastronom ist am 1. Oktober unerwartet im Alter von 73 Jahren verstorben.

Hervorragende Betriebe aufgebaut

Der aus Augsdorf stammende Schneider wurde im Warmbader Hof Villach zum Koch ausgebildet und begabg sich anschließend für eine Zeit lang auf ein Schiff. Das von seinen Eltern gegründete „Dei Hotel Schönblick“ modernisierte Schneider, machte einen Vier-Sterne-Betrieb daraus und ging eine Partnerschaft mit „TUI“ ein. Auch war Schneider Teilhaber und Geschäftsführer der Ski- und Snowboardschule Gerlitzen. 1996 gründete Schneider das bekannte Veldener „Café Börserl“ sowie auch das Strandbad Augsdorf.

Verabschiedung am 7. Oktober in der Pfarrkirche Velden

Seine Frau Sonja und seine Kinder René und Selina drücken auf dem Partezettel ihre tiefe Liebe und Dankbarkeit gegen über Georg Schneider aus. „Mehr als Worte es jemals sagen können, bewahren wir dich jeden Tag aufs Neue in unserem Herzen“, steht es geschrieben. Die Verabschiedung von Georg Schneider findet am 7. Oktober um 13 Uhr in der Pfarrkirche Velden statt.