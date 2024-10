Familienbetrieb ereilt tragisches Schicksal: Bauer und Sohn starben

Hof in Not

Es ist ein wahrlich tragisches Schicksal, welches eine Familie im obersteirischen Leibnitz ereilte. Der Vater Johann starb mit 58 Jahren. Dann folgte der nächste Schock: Nach nur zwei Jahren wurde der 27-jährige Sohn Martin viel zu früh aus dem Leben gerissen. Dieser übernahm nach dem Tod des Vaters den Familienbetrieb. Die Brüder sowie die Mutter haben gleich zwei tragische Schicksalsschläge zu verkraften. Zurück blieb auch ein großer Schuldenberg.

Martin war mit Leib und Seele Landwirt

Der Onkel des 27-Jährigen, welcher „völlig unerwartet“ verstorben ist, hat nun einen Spendenaufruf gestartet. Martin hat den Bauernhof in Leibnitz 2021 übernommen, nachdem zuvor sein Vater Johann im Mai 2020 verstorben ist. „Martin war mit Leib und Seele ein Landwirt, welcher den Betrieb mit Schweinehaltung, Ackerbau und Forstwirtschaft im Sinne seines Vaters fortführen wollte“, so hat der Onkel seinen Neffen noch gut in Erinnerung.

Schulden lasten schwer auf Schultern der Hinterbliebenen

„Um aber zukunftsweisend wirtschaften zu können, waren diverse Neubauten wie z. B. Güllelager, Maschinenhütte, Futterkammer und Stallgebäude notwendig. Die offene Kreditsumme beträgt dadurch 700.000 Euro. Ein Betrag, welcher von seiner Mutter Maria und seinen Brüdern Markus und Stefan nicht alleine abbezahlt werden kann“, so wird von der hohen Schuldensumme berichtet, die nach dem Tod zurückblieb und nun schwer auf den Schultern der Hinterbliebenen lastet.

Onkel und Neffe hatten enge Beziehung

Der Onkel berichtet von der gemeinsamen Zeit mit Martin, dem Zusammenhalt und ihrer engen Zusammenarbeit: „Die Zukunft des Hofes war auf Martin ausgerichtet und lag in seinen Händen. In den letzten Jahren habe ich Martin intensiv bei seinen Bautätigkeiten und den landwirtschaftlichen Tätigkeiten unterstützt. Wann immer wir untereinander Hilfe benötigt haben, sind wir uns zur Seite gestanden.“ Auch lustige Momente teilten Onkel und Sohn miteinander: „Wir hatten dabei aber auch immer Zeit für Spaß, gemeinsame Ausflüge, Festbesuche und auch die Schnapskarten waren immer griffbereit.“

Hof soll im „Sinne von Martin fortgeführt werden“

Mit dem Spendenaufruf, will der Onkel das Bestehen des Hollbauerhof, welcher seit Generationen besteht, sichern. Er soll im „Sinne von Martin fortgeführt und für weitere Generationen erhalten werden“. Die gesamte Spendensumme soll in den Familienbetrieb fließen: „Alles Geld, welches durch diese Spendenaktion generiert werden kann, dient zur Abdeckung der Kredite und soll Maria, Markus und Stefan die Unsicherheit für den Fortbestand des Hollbauerhofes nehmen. Der Verlust von Johann und Martin ist schwer genug und kann ihnen von keinem von uns genommen werden.“

Spendenkonto Konto für Direktspenden:

Maria Holl

RZSTAT2G170

AT35 3817 0000 0201 6467

