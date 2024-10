Mann (66) tot geprügelt: Verdächtige Monate später ausfindig gemacht

Die brutale Attacke in Vösendorf, Bezirk Mödling, ereignete sich am 29. Mai 2024. Die drei Verdächtigen schlugen dabei auf zwei Niederösterreicher, einen 29-Jährigen und einen 66-Jährigen, mit voller Wucht ein. Durch die wuchtigen Faustschläge und Fußtritte gegen Gesicht und Oberkörper wurden beide Opfer schwer verletzt. Der 66-Jährige verstarb letztlich am 13. Juni 2024 an den Folgen der lebensgefährlichen Verletzungen. Mehr dazu in: Mord in Vösendorf: Wer kennt diese drei Männer?

Tatverdächtige untergetaucht

Alle drei Verdächtigen tauchten nach der schrecklichen Tat unter. Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich am heutigen Donnerstag, den 3. Oktober, mitteilt, wurden alle drei gestern in Serbien festgenommen. Sie werden des Mordes und der absichtlichen schweren Körperverletzung verdächtigt.