NR-Wahl: Kärntner Vorzugsstimmen erst am kommenden Montag da

Nationalratswahl 2024: Die Vorzugsstimmen aus Kärnten werden erst am kommenden Montag veröffentlicht.

Nationalratswahl 2024: Die Vorzugsstimmen aus Kärnten werden erst am kommenden Montag veröffentlicht.

Veröffentlicht am 3. Oktober 2024, 20:23 / ©5 Minuten

Die Vorzugsstimmen aus Kärnten, die bei der Nationalratswahl am vergangenen Sonntag vergeben wurden, werden erst am kommenden Montag veröffentlicht. Das gab das Land Kärnten am Donnerstag auf APA-Anfrage bekannt. Die Bekanntgabe erfolgt dann gemeinsam mit der Verlautbarung des endgültigen Gesamtwahlergebnisses. (APA/RED 3.10.2024)