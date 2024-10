FPÖ-Spitzenkandidat: Hofer wird gegen Doskozil ins Rennen geschickt

Veröffentlicht am 3. Oktober 2024, 20:43 / ©Parlamentsdirektion/Johannes Zinner

Überraschung bei der FPÖ-Sitzung in Pinkafeld: Norbert Hofer, der Dritte Nationalratspräsident, wird die Partei bei der Landtagswahl im Burgenland Ende Jänner anführen. Einstimmig zum Spitzenkandidaten gewählt, soll er gegen SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil antreten. Am morgigen Freitag treten Hofer und Parteichef Alexander Petschnig in Eisenstadt vor die Medien. Beide hatten zuletzt bei der Nationalratswahl Mandate errungen, wobei Petschnig sofort bekundete, das Mandat auch anzunehmen.