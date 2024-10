Donnerstagsdemo: Tausende ziehen durch die Straßen Wiens

Bevor sich nach Veranstalterangaben 15.-17.000 Demonstranten bei der Uni Wien in Bewegung setzten, hielten einige Aktivisten Reden, um das Ziel des Protests zu unterstreichen: Keine Bundesregierung mit FPÖ-Beteiligung. Die Demo wird zum Parlament wandern, dort soll es eine Schlusskundgebung geben. „Die FPÖ ist ein Sicherheitsproblem“, wurde den Teilnehmern von der Moderatorin entgegengerufen.

Zahlreiche Anwesende

Anwesend waren bei der Demonstration zahlreiche Organisationen, wie SOS Mitmensch und die „Omas gegen Rechts“, aber auch politische Gruppierungen wie die Partei „LINKS“ oder die Sozialistische Jugend. Die Wiener Grünen riefen wie auch die SPÖ-Frauen zur Teilnahme an der Demo unter dem Motto „FIX ZAM gegen Rechts!“ auf. Auch die Grüne Klubspitze mit Sigrid Maurer und Meri Disoski nahm an der Demo teil. „Das wichtigste Amt des Staates darf auch nicht in die Hände der Rechtsextremen gelangen“, widersprach die Grüne-Klubobfrau ÖVP und SPÖ, die zuletzt meinten, die stimmenstärkste Partei solle den Nationalratspräsidenten vorschlagen.

Polizei vor Ort

Bei den Veranstaltern hoffte man vor allem darauf, dass es keine Störaktionen von rechts, etwa den Identitären, geben wird. Zu Beginn der Demo war davon auch keine Spur. Die Landespolizeidirektion Wien betonte auf APA-Anfrage, mit „ausreichend“ Personal vor Ort zu sein.

Über die Donnerstagsdemos

Die ersten Donnerstagsdemos gab es vor knapp 25 Jahren. Nach der Angelobung der ersten schwarz-blauen Koalition im Februar 2000 versammelten sich mehr als 150.000 Menschen am Wiener Heldenplatz, um gegen die neue ÖVP-FPÖ-Regierung und deren befürchteten „Rassismus und Sozialabbau“ zu protestieren. In den folgenden zwei Jahren fanden wöchentlich Kundgebungen mit tausenden Demonstrierenden statt. Einmal drangen die Protestierenden dabei in das Hotel Marriott ein, in dem der damalige FPÖ-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und ÖVP-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel auftreten sollten. Außerdem gab es „Widerstandslesungen“, an denen unter anderem Elfriede Jelinek teilnahm. 18 Jahre später wurde der Protest wiederbelebt. Unter dem Slogan „Es ist wieder Donnerstag“ ging man ab Oktober 2018 gegen Türkis-Blau unter ÖVP-Regierungschef Sebastian Kurz und FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache auf die Straße. Nicht nur in Wien, sondern auch in Städten wie Linz oder Innsbruck. Die Donnerstagsdemos fanden ein natürliches Ende, als die Ibiza-Affäre die Koalition sprengte. (APA, 03.10.2024)