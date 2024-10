Spatenstich: 66 neue Mietwohnung entstehen in Eggenberg

Johann Trummer, der Erfinder des innovativen, neuen Detentionsdaches, das beim Bauprojekt in der Eckertstraße zum Einsatz kommt, Wohnbaulandesrätin Simone Schmiedtbauer, Rottenmanner-Vorstand Mario Kleissner und Landtagsabgeordneter Wolfgang Moitzi (v.l.) beim Spatenstich in Graz-Eggenberg.

In der Eckertstraße im Grazer Bezirk Eggenberg fand heute Mittag der feierliche Spatenstich zur Errichtung von 66 neuen, geförderten Mietwohnungen statt. Das Wohnprojekt, das von der Rottenmanner Siedlungsgenossenschaft umgesetzt wird, ist das steiermarkweit erste Bauvorhaben, das im Zuge des „Geschoßbauturbos″ als Teil der Wohnraumoffensive seitens des Landes Steiermark gefördert wird. Zum Spatenstich konnte der Vorstand der Rottenmanner Siedlungsgenossenschaft Mario Kleissner unter anderem Wohnbaulandesrätin Simone Schmiedtbauer – in Vertretung von Landeshauptmann Christopher Drexler – und Landtagsabgeordneten Wolfgang Moitzi begrüßen.

Fertigstellung mit Sommer 2027 geplant

Die Fertigstellung des Bauprojektes ist für Sommer 2027 geplant. Die Dachflächen werden begrünt und mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet. Insgesamt wurden 66 geförderte Mietwohnungen mit Wohnungsgrößen zwischen 40 und 93 Quadratmetern und einer Gesamtwohnnutzfläche von rund 4900 Quadratmetern errichtet.

Rund 1.100 neue Wohneinheiten in der gesamten Steiermark geplant

Landesrätin Simone Schmiedtbauer sagt: „Die neue Wohnraumoffensive ergänzt und erweitert die Unterstützung des Landes in allen Belangen Rund ums Thema Wohnen und soll gerade jungen Familien wieder Eigentum ermöglichen. Seit Anfang September gibt es dafür günstige Landesdarlehen von bis zu 200.000 Euro und einen Jungfamilienbonus von bis zu 10.000 Euro. Besonders wichtig ist mir auch, das Angebot an leistbaren und hochwertigen Wohnungen im mehrgeschoßigen Wohnbau weiter auszubauen. Über den Geschoßbau-Turbo sollen in diesem Bereich zusätzlich rund 1.100 neue Wohneinheiten in der ganzen Steiermark entstehen. Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit Rottenmanner bereits das erste dieser Objekte mit 66 geförderten und damit besonders günstigen Wohnungen in Graz umsetzen. Damit zünden wir nicht nur den Geschoßbauturbo, sondern starten auch den Bau des österreichweit ersten Vorhabens der Wohnbaumilliarde.″