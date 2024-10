Kelag startet Herbstkampagne: „Die Energie, die Kärnten vorantreibt“

Als Umsetzer einer grünen und leistbaren Energiezukunft schafft die Kelag in Kärnten und darüber hinaus die Basis für Wachstum, Lebensqualität und einen selbstbestimmten Lebensstil.

Kelag Kärnten: Ein ganzheitlicher Lösungsansatz

Das Kärntner Energieversorgungsunternehmen Kelag ist davon überzeugt, dass die Energiewende ein ganzheitlicher Lösungsansatz für eine grüne, leistbare Energiezukunft ist. „Die Nutzung von regional vorhandener, erneuerbarer Energie aus Wasser, Sonne und Wind erhöht unsere Unabhängigkeit und stärkt die Versorgungssicherheit“, sagen die Kelag-Vorstände, Reinhard Draxler und Danny Güthlein. Gleichzeitig ist die Energiewende ein Motor für den Wirtschaftsstandort Kärnten und trägt zu Fortschritt und Innovation bei. „Von 2023 bis 2025 investieren wir im Rahmen unseres Kärnten-Pakets 750 Millionen in erneuerbare Energien und in die Netz – und Glasfaserinfrastruktur im Bundesland“, so die beiden Kelag-Vorstände. Der Kärntner Leitbetrieb Kelag sieht dieses Engagement als gelebte Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generationen und als Beitrag zu einer lebenswerten Natur in Kärnten.

Eine sichere, unabhängige und nachhaltige Energiezukunft

Die erfolgreiche Arbeit am Energiesystem der Zukunft in Kärnten und Österreich ist ein Garant für Selbstbestimmtheit, Wohlstand und Lebensqualität. „Mit unseren nachhaltigen Projekten in den Bereichen der erneuerbaren Energie aus Wasser, Sonne und Wind sowie der Netz-, Wärme- und E-Mobilitätsinfrastruktur gestalten wir dieses sichere und unabhängige Energiesystem von morgen maßgeblich mit“, so Draxler und Güthlein. Umgesetzt wird dieses Vorhaben mit der umfangreichsten Investitionsinitiative in der über 100-jährigen Geschichte des Unternehmens. Im Jahr 2023 investierte die Kelag rund 417 Millionen Euro in den Ausbau von erneuerbaren Energien und das Stromnetz. Die Kelag zählt zu den Top-3-Investoren in Kärnten und schafft als heimischer Leitbetrieb Arbeitsplätze und Wertschöpfung.

Die Energie, die Kärnten vorantreibt

Mit der Kampagne „Die Energie, die Kärnten vorantreibt“ präsentiert die Kelag ihre positive Vision einer Zukunft, die zu 100 Prozent von erneuerbaren Energien bewegt wird. Das Sinnbild des Segelns verdeutlicht, dass wir mit der zielgerichteten Nutzung der Energie aus Wasser, Sonne und Wind im Einklang mit der Natur Fahrt aufnehmen. Gleichzeitig spiegelt die Bildwelt, die die Kulisse des Weißensees in Szene setzt, das Bekenntnis der Kelag zum Wirtschafts- und Lebensraum Kärnten wider. Die ganzheitliche Kampagne läuft ab Anfang Oktober 2024 auf allen relevanten Medien und digitalen Kanälen, der Schwerpunkt liegt auf Kärnten. Neben Printinseraten, Außenwerbung und Spots in Rundfunk und digitalen Kanälen werden im Sinn der 360-Grad-Kommunikation die Social-Media-Präsenzen des Kelag-Konzerns intensiv mit den Kampagneninhalten bespielt. Zentral ist dabei der Slogan „Die Energie, die Kärnten vorantreibt“, der die Vision einer sicheren, unabhängigen und nachhaltigen Energiezukunft in Kärnten zum Ausdruck bringt. Mehr erfahren Sie unter kelag.at/energiezukunft