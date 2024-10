Täter geschnappt: Hat österreichweite Einbruchsserie nun ein Ende?

Nach den umfangreichen Ermittlungen ist es der Polizei gelungen, einen 45-jährigen Slowaken auszuforschen. Der Mann wird laut Landespolizeidirektion Oberösterreich beschuldigt, seit 2022 im gesamten Bundesgebiet Einbrüche in Kellerabteile von Mehrparteienhäusern begangen und daraus hochpreisige Mountainbikes, E-Bikes, Rennräder und diverses Fahrradzubehör gestohlen zu haben. Die Schadenshöhe liegt im sechsstelligen Bereich.

Einbrüche in ganz Österreich

Hauptsächlich betroffen waren die Bundesländer Oberösterreich, Niederösterreich, Wien, Kärnten, Salzburg und Steiermark. Am 9. August 2024 wurden den Diebesstreifzügen des 45-Jährigen ein Ende gesetzt: Er wurde auf frischer Tat bei mehreren Einbrüchen in Marchtrenk (OÖ) erwischt und festgenommen. Insgesamt konnten ihm 89 Einbrüche nachgewiesen werden, von denen sich der entstandene Sachschaden aktuell nicht beziffern lässt. Die Fahrräder dürften in den östlich angrenzenden Nachbarländern gewinnbringend verkauft worden sein. Der Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert und zeigte sich größtenteils nicht geständig.