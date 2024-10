Steirer (36) täuscht Sprung von Brücke vor – Schwindel fliegt auf

Der Steirer verständigte gestern die Polizei, dass er in Tamsweg mehrere Meter von einer Brücke in die Mur gestürzt und verletzt sei.

Der Steirer verständigte am Mittwoch, den 2. Oktober kurz vor 19 Uhr die Polizei und gab an, dass er in Tamsweg mehrere Meter von einer Brücke in die Mur gestürzt und verletzt sei.

Steirer war unverletzt

„Der Mann wurde am Nordufer der Mur aufgefunden, augenscheinlich unverletzt. Die Feuerwehr Tamsweg führte mit 27 Einsatzkräften die Bergung durch. Eine Erstuntersuchung brachte keine Verletzungen zu Tage, somit dürften der Sturz von der Brücke und die Notlage vorgetäuscht worden sein“, berichtet die Polizei. Kurz nach 20 Uhr verließ der Mann nach Unterzeichnung eines Revers selbständig die Örtlichkeit. Er wird wegen Missbrauchs von Notzeichen angezeigt.