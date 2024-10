Kälte und Niederschlag: Wo es in der Steiermark sogar schneien könnte

Der Freitag bringt über weite Strecken trübes und teils regnerisches Wetter, teilt die GeoSphere Austria mit und prognostiziert: In der Früh regnet es noch teils kräftig, am Nachmittag dann nur noch an der Alpennordseite und mit Unterbrechungen. Schnee fällt in der westlichen Obersteiermark allmählich bis auf 1.300 Meter Seehöhe herab, sonst pendelt die Schneefallgrenze um 1.500 Meter.“ Kühl bleibt es weiterhin mit Höchstwerten bis zu 13 Grad.