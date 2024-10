Freitag bleibt kühl und bewölkt: Regen am Nachmittag erwartet

Der Freitag bleibt kühl und bewölkt, am Nachmittag regnet es auch wieder häufiger.

Veröffentlicht am 3. Oktober 2024, 21:50 / ©5 Minuten

Am Freitag bleibt es unter Tiefdruckeinfluss ganztags dicht bewölkt. In der Früh schwächen sich die Niederschläge zwischenzeitlich ab und am Vormittag überwiegen sogar die trockenen Phasen, informiert die Geosphere Austria.

Nachmittag: Vermehrt Regen und kühle Temperaturen

Am Nachmittag regnet es dann wieder häufiger zeitweise leicht bis mäßig. Die Schneefallgrenze liegt tagsüber bei rund 1500m bis 1700m. Sehr kühl: die Temperaturen schaffen es kaum über zehn Grad, heißt es seitens der Geosphere abschließend.