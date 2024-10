49-Jähriger bei Unfall in Graz verletzt: Auto übersah Radfahrer

Der Unfall ereignete sich bei Dunkelheit und starkem Regen in der Moserhofgasse in Graz.

Am Donnerstagabend, dem 3. Oktober 2024, kam es im Grazer Bezirk Jakomini zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Auto. Eine 78-jährige Frau war gegen 19 Uhr mit ihrem Auto auf der Moserhofgasse stadteinwärts unterwegs, als sie vermutlich vom Gegenverkehr geblendet wurde.

Schlechte Sicht und Regen führen zum Unfall

Aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse durch Dunkelheit und starken Regen übersah sie den 49-jährigen Radfahrer, der in dieselbe Richtung fuhr und nach links abbiegen wollte. Trotz einer sofortigen Bremsung konnte die Lenkerin einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Radfahrer wurde von dem Pkw erfasst und stürzte zu Boden. Glücklicherweise zog er sich dabei nur leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsteam des Roten Kreuzes brachte den Mann in das LKH Graz, wo er nach einer kurzen ambulanten Behandlung entlassen und in die häusliche Pflege übergeben wurde.

