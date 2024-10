Autofahrer aufgepasst: Das musst du bei den Winterreifen beachten

In den höheren Lagen wurde bereits am Donnerstag für die Nacht auf Freitag in einigen Teilen Österreichs Schnee prognostiziert. „In Höhenlagen über 1.500 Meter hat es beispielsweise in Kärnten verbreitet geschneit“, erklärt der Wetterexperte Alexander Hedenig von der Geosphere Austria am heutigen Freitagmorgen gegenüber 5 Minuten. So seien am Katschberg 21 Zentimeter Neuschnee gefallen, auch im gesamten oberen Lesachtal und in großen Teilen des oberen Gailtals kamen ein paar Zentimeter Schnee dazu. „In der Steiermark hat es nur auf höheren Passlagen geschneit, beispielsweise gab es im oberen Murtal ein paar Schneeflocken“, so Hedenig weiter. Auf welchen Kärntner Straßen du deshalb besonders vorsichtig fahren solltest, erfährst du hier: Hochwassergefahr und Schnee: Kärnten im Griff des Mittelmeertiefs.

Magst du Schnee? Ja sehr! Nein! Ist mir egal. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Mit dem Schnee kommen die Winterreifen

Ab 1. November gilt die situative Winterreifenpflicht. Aufgrund einer Umstellung in Deutschland erreichen den ÖAMTC vermehrt Anfragen dazu, wie Winterreifen eigentlich gekennzeichnet sein müssen. Der ÖAMTC-Reifenexperte Steffan Kerbl klärt auf: „Das Alpinsymbol auf Winterreifen ist in Europa bereits seit 2018 vorgeschrieben – alle Reifen mit M&S-Kennzeichnung, die seither in Europa verkauft wurden, haben auf der Reifenflanke ein Symbol, das einen Berg mit der Schneeflocke darin abbildet.“

Alpinsymbol sollte sich am Reifen befinden

Für Fahrzeuge, die in Deutschland zugelassen sind, gilt seit 1. Oktober 2024, dass ältere Reifen, die lediglich eine M&S-Kennzeichnung („Matsch & Schnee“) aufweisen, nicht mehr als Winterreifen verwendet werden dürfen. In Österreich hat der Gesetzgeber solche Verordnungen nicht eingeführt, man kann ältere Winterreifen mit M&S-Symbol weiterhin benutzen – sowohl in Österreich, als auch in Deutschland. Der Reifenexperte des Mobilitätsclubs empfiehlt allerdings: „Sollte wirklich kein Alpinsymbol am Reifen zu finden sein, dann wird es im Sinne der Verkehrssicherheit höchste Zeit, neue Winter- oder Ganzjahresreifen zu besorgen, denn diese Reifen sind sicher älter als sechs Jahre und haben nicht mehr die Winterfahreigenschaften, die sie haben sollten.“

Winterreifen: „Je früher, desto besser“

Auch wenn die situative Winterausrüstungspflicht in Österreich erst ab dem 1. November gilt, ist es ratsam, demnächst einen Termin für den Reifenwechsel zu buchen. „Je näher der Termin rückt, desto ausgebuchter sind die Werkstätten. Zudem kann es nachts oder in höheren Lagen auch schon im Oktober empfindlich kalt sein, dann ist man mit Winterreifen deutlich im Vorteil“, sagt Kerbl.