Rettungsauto prallt gegen Brückenpfeiler: Patient schwer verletzt

Das Rettungsfahrzeug prallte bei einem Krankentransport in Ramsau gegen einen Brückenpfeiler. Der Patient erlitt dabei schwere Verletzungen.

Veröffentlicht am 4. Oktober 2024, 07:21 / ©5 Minuten

Am Donnerstag, den 3. Oktober 2024, ereignete sich in der Mollner Ortschaft Ramsau ein schwerer Verkehrsunfall, an dem ein Rettungsfahrzeug des Oberösterreichischen Roten Kreuzes beteiligt war. Während eines Krankentransports kam es zur Kollision mit einem Brückenpfeiler.

Patient und Sanitäter verletzt

Der Patient, der sich im Rettungswagen befand, erlitt dabei schwere Verletzungen. Er musste umgehend per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Sanitäter, die im Rettungsfahrzeug im Einsatz waren, kamen mit leichten Verletzungen davon.

Rotes Kreuz äußert Bedauern

Vor Ort sicherten Feuerwehrleute die Unfallstelle ab und unterstützten tatkräftig bei den Aufräumarbeiten. Auch die Polizei war im Einsatz und nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Die genauen Hintergründe sind bislang noch unklar und werden weiter untersucht. Das Oberösterreichische Rote Kreuz äußerte sein tiefes Bedauern über den Vorfall und erklärte, dass es vollständig mit den Behörden kooperiert, um den Unfall so rasch wie möglich aufzuklären.