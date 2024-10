Generationenfest in Graz: 15 Jahre „ZWEI & MEHR″

Das Generationenfest am Karmeliterplatz feiert 15 Jahre „ZWEI & MEHR″ mit einem bunten Programm für die ganze Familie.

Seit nunmehr 15 Jahren bietet die Familieninitiative „ZWEI & MEHR″ im Bundesland Steiermark eine Vielzahl an Dienstleistungen und Unterstützungsangeboten für Familien. Zu den wichtigen Leistungen zählen unter anderem der Steirische Familienpass, ein regelmäßig erscheinendes und mehrfach ausgezeichnetes Familienmagazin sowie zahlreiche Elternbildungsangebote, darunter Elterntreffs und familienrechtliche Erstberatungen.

Vielfältige Angebote für Familien

Die Initiative fördert zudem Kinder-Ferien-Aktivwochen und bietet umfassende Informationen sowie Beratungsmöglichkeiten über die Familien- und KinderInfo am Grazer Karmeliterplatz. In Kooperation mit insgesamt 15 Vereinen und Fachstellen fungiert der Karmeliterhof, der ebenfalls sein 15-jähriges Bestehen feiert, als zentrale Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche und Familien in der Steiermark.

Einladung zum Generationenfest

Im Rahmen des Jubiläums unter dem Motto „Der Karmeliterhof verbindet Menschen“ laden Landesrätin Simone Schmiedtbauer und die Abteilung 6 am Samstag, den 5. Oktober 2024, von 11 bis 17 Uhr herzlich zum Generationenfest ein. Das Festprogramm bietet ein Spielefest, Kreativ-Workshops, Kasperltheater, Bingo und viele weitere Attraktionen. Höhepunkt der Feierlichkeiten ist der offizielle Festakt um 14 Uhr, bei dem Landesrätin Simone Schmiedtbauer anwesend sein wird. Das genaue Programm findest du hier.