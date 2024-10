Veröffentlicht am 4. Oktober 2024, 08:16 / ©Marketing Club Graz/Oliver Wolf

Gesucht wurden Unternehmen, die durch außergewöhnliche Marketingstrategien ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken und dabei Nachhaltigkeit sowie Wertorientierung in den Mittelpunkt stellen. Der Holding Graz wurde dabei der „Marketing Award Steiermark 2024“ in der Kategorie „Public Services & Non-Profit Organisationen“ verliehen. Eingereicht wurde unter dem Titel „Größtes Österreichisches Gutscheinsystem – Made in Graz!“. Kommunikationsleiterin Sarah Spörk präsentierte beim Clubabend die Vertriebsstrategie und das Kampagnenmanagement rund um die „Grazer Währung“.

