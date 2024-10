Ferienhaus in Vollbrand: Dramatischer Feuerwehreinsatz in Bregenz

Am Donnerstagabend, den 3. Oktober 2024, kam es gegen 22.23 Uhr in der Kaltenbrunnen-Parzelle in Egg zu einem verheerenden Brand eines Ferienhauses. Bei dem Eintreffen der Einsatzkräfte standen die massivholzgebauten Strukturen bereits in voller Flamme.

Gemeinschaft im Kampf gegen die Flammen

Um dem Großbrand Herr zu werden, rückten Feuerwehren aus Egg, Großdorf, Andelsbuch, Schwarzenberg, Müselbach, Alberschwende und Reuthe mit insgesamt etwa 180 Feuerwehrleuten an. Die Brandursache wird heute, am 4. Oktober 2024, von den Ermittlern des Landeskriminalamtes Vorarlberg untersucht. Neben den Feuerwehrleuten waren auch mehrere Rettungssanitäter und ein Notarzt vor Ort.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.10.2024 um 08:40 Uhr aktualisiert