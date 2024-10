Schnee in Kärnten: Nächtlicher Feuerwehreinsatz im Gailtal

Wie heute berichtet, hat es in Kärnten in Höhenlagen über 1.500 Meter verbreitet geschneit. Hier erfährst du, worauf du als Autofahrer achten musst. Die Geosphere Austria informierte heute im Gespräch mit 5 Minuten, dass es am Katschberg über Nacht 21 Zentimeter Neuschnee gab, auch im gesamten oberen Lesachtal und in großen Teilen des oberen Gailtals hat es geschneit. In Kötschach-Mauthen gab es auf 700 Meter circa fünf Zentimeter Neuschnee, heißt es weiter. „Durch den verstärkten Niederschlag hat es die Schneefallgrenze bis in die Tallagen hinunter gedrückt“, berichtete die Geosphere Austria weiter im Gespräch mit 5 Minuten. Durch den Schneefall sind in St. Daniel/Dellach im Gailtal einige Eschen samt Wurzeln auf die Straße gefallen.

FF St. Daniel rückte zum Einsatz aus

Die Freiwillige Feuerwehr St. Daniel rückte zu einem Einsatz in den frühen Morgenstunden aus, da über Nacht einiges an Schnee gefallen war und Bäume samt der Wurzel auf die Straße gefallen sind. „Um 2.33 Uhr ging die Sirene bei uns“, berichtet Michael Buchacher von der FF St. Daniel im Gespräch mit 5 Minuten. Der Einsatz dauerte rund eine Stunde. „Wir sind mit dem Traktor und einem Einsatzfahrzeug ausgerückt, auch Motorsägen hatten wir dabei“, so Buchacher weiter. Im Einsatz standen fünf Feuerwehrleute der FF St. Daniel.